Kledingstukken van ontwerpster Ann Salens zijn normaal gezien enkel in een museum te bewonderen. Maar the Biba Boutique, een vintage winkel in de Kloosterstraat, heeft nu een paar van die unieke stukken in de winkel hangen. Het zijn vooral echte verzamelaars uit het buitenland die daarvoor speciaal naar Antwerpen komen.