De 10 miles zondag, dat betekent natuurlijk ook weer heel wat verkeersellende. Of toch voor wie met de wagen naar of door Antwerpen moet. Want zondagmiddag geraak je met de auto enkel via de Liefkenshoektunnel van Linker- naar Rechteroever. Die is dan wel tolvrij. Ook het centrum van de stad zal moeilijk bereikbaar zijn.