Nieuws VIDEO De Lijn wil meer vrouwelijke chauffeurs

De Lijn is op zoek naar 300 nieuwe tram- en vooral buschauffeurs in Antwerpen. Om meer werkzoekenden tot bij die sollicitaties te krijgen, schakelt het Antwerpse stadsbestuur nu 70 jobcoaches in, om hen te begeleiden. Er is vooral nood aan vrouwen achter het stuur van tram of bus.