VIDEO 'De Nacht van Brasschaat' entertainment en spanning tot het einde

Radja Nainggolan gaat niet naar het WK in Rusland. Bondscoach Roberto Martinez neemt de Antwerpenaar niet op in zijn selectie voor het Wereld-kampioenschap. Onbegrijpelijk, klinkt het zowel bij zijn officiële fanclub in Mol als bij voetbalclub City Pirates. De middenvelder van AS Roma is de peter van die club. Overal is het nieuws hard aangekomen.