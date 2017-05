Onderwijs VIDEO De nieuwste pop-uplocaties om te blokken

Binnenkort begint voor de Antwerpse studenten weer den blok en vanaf vandaag kan je gaan studeren in het Havenhuis. Zo probeert Studentenplatform Gate15 het studeren zo aangenaam mogelijk te maken. Via hun inititief Study360 bieden zij atypische pop-uplocaties aan in de stad waar de studenten samen kunnen studeren.