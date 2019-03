37 jaar na zijn dood - wordt Antwerps muzikant Ferre Grignard weer tot leven gebracht - in de vorm van een reus. Grignard verwierf faam in de jaren 60 met nummers als "Drunken Sailor" en "Ring, Ring, I've Got To Sing". De muzikant bracht zijn jeugd door op het Valaar en dat vinden ze in Wilrijk reden genoeg om hem in een reus te vereeuwigen. De reus Ferre werd vandaag dan ook gedoopt. Voor de wijk Elsdonk komt er later ook een reuzin, de kasteelvrouw Marie Louise Beeckman. Maar daarop is het nog even wachten. Ferre zien we in ieder geval binnenkort door de straten van Wilrijk paraderen.