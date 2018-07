Kris Peeters, lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen, wil premies uitdelen aan buren die hun dak samen vergroenen. Dat moet de stad verfrissen op hete dagen. Want na de ontharding heeft Antwerpen een verfrissing nodig, aldus Peeters. Vanochtend legde de leden van CD&V district Antwerpen de laatste huisbezoeken voor de vakantie af. De Markgravelei was de laatste straat waar de CD&V-ploeg aanbelde. Ze hebben 1200 straten afgeschuimd. En op deze heetste dag van het jaar wil Kris Peeters ook enkele hitte-maatregelen lanceren. Want zwarte daken met veel roofing zijn bronnen van veel hitte. Daarom zou hij een premie van €1000 willen uitdelen als tenminste 5 buren hun daken samen groen maken.