Nieuws VIDEO De reden waarom diamant zo duur is

Antwerps burgemeester Bart De Wever en de top van de Antwerpse diamantsector hebben in Canada de diamantmijn van Quebec bezocht. Ze zijn er op economische missie... en de diamanten uit die mijn zijn exclusief bestemd voor Antwerpen. Collega Lynn Gilot was erbij in de Renard Diamond Mine en dat is hoogst uitzonderlijk.