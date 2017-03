VIDEO "De Ronde van Vlaanderen volgen? Idioterie!"

Nog vier dagen en het is zover, de Ronde van Vlaanderen. Vlaanderens mooiste vertrekt in Antwerpen op de Grote Markt, en via de Waaslandtunnel trekken Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Philippe Gilbert en de rest van peloton dan naar Burcht bij Zwijndrecht. Het is daar, in de schaduw van de kerk, dat de officiële start wordt gegeven, waarna het peloton onze provincie verlaat. Wij gingen de rondekoorts in Burcht eens opmeten, en kijken hoe het dorp het wielercircus ervaart.