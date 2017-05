Gevangenissen zullen vanaf nu erkend worden als aparte vestigingsplaats van een centrum voor volwassenenonderwijs of basiseducatie. Op die manier kan het lesaanbod beter afgestemd worden op de noden van de gedetineerden. Minister van onderwijs Crevits en minister van justitie Geens kondigden de erkenning aan tijdens een bezoek aan de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat. Daar volgen zo'n 349 cursisten lessen Nederlands, vreemde talen of computerlessen.