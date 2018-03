Maria, het hondje dat na een autodiefstal vermist raakte is weer thuis. Gisteren zag u in ons nieuws hoe haar baasje Kristin wanhopig op zoek was naar haar trouwe viervoeter. En die zoektocht heeft geloond. Dankzij sociale media is Maria teruggevonden in Amsterdam. Vannacht kwam dan het verlossende telefoontje dat Maria gevonden was door enkele vrijwilligers van het dierenasiel in Amsterdam. Vandaag werd Kristin herenigd met haar hondje.