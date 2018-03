Amper 17 jaar is hij maar Lowie Anthonissen, heeft grote ambities voor de gemeenteraadsverkiezingen in Wuustwezel. Lowie is de jongste kandidaat die opkomst voor de verkiezingen, een nationaal primeur. Lowie wordt 18 jaar, de minimumleeftijd om je kandidaat te stellen, op 13 oktober. Dat is exact één dag voor de verkiezingen. Mocht hij een dag later geboren zijn, dan had niet mogen meedoen.