Na Suske en Wiske is er nu ook een meer volwassen strip rond nog een bekende stripheld: Jommeke. Of Jomme, zoals hij nu genoemd wordt. Hij rijdt met een skateboard, heeft een smartphone en ook zijn kapsel is wat moderner. Het is tekenaar Griffo die het hommage-album maakte. Wij trokken met hem naar zijn geboortedorp Wilrijk, en dat is meteen ook het geboortedorp van de oorspronkelijke tekenaar Jef Nys en Jommeke zelf.