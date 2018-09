Een pensioenspaarplan voor paarden, het klinkt misschien bizar, maar in manège Saint Hubert in Kapellen bestaat het wel. De manège heeft als één van de eerste in Vlaanderen een Zilverfonds om hun paarden een waardige oude dag te bezorgen. Maar zo'n oude dag kost tweehonderdtwintig euro per maand, en dat loopt snel op. Dus laten zij vanaf nu de paarden werken voor hun pensioen. En ook de leden dragen allemaal hun steentje bij.