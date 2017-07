VIDEO De Wever wil meer middelen van Geens: "Dit is er ver over"

Aan de Robert Bossaertsstraat in Berchem is gisterenmiddag een man op straat overvallen. Het slachtoffer was met z'n bejaarde moeder op stap en werd plots langs achter aangevallen. Hij kreeg een slag op het hoofd. De dader had zijn eigen hoofd bedekt met een kap. De overvaller ging er met een tas en een ring vandoor. Een getuige zag alles gebeuren en kon de politie verwittigen met een summiere beschrijving van de dader. De getuige meldde ook meteen dat de overvaller gevlucht was in de richting van de Fruithoflaan. Er werden meteen interventieploegen aangestuurd en er kwam een ziekenwagen ter plaatse om het slachtoffer van 61 jaar te verzorgen. Een kleine 20 minuten later meende een snelle responsteam een man te moeten controleren omdat die zich verdacht gedroeg. Na confrontatie met het slachtoffer was de politie er zeker van dat ze de verdachte te stekken hadden. De man van 20 jaar werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.