Startende kunstenaars krijgen er vanaf vandaag een nieuw platform bij om hun kunstwerken aan het groot publiek voor te stellen. Niet in een museum of galerij maar via het nieuw Antwerps kledingmerk D.A.S. Het merk eert overleden artiesten in samenwerking met beginnende kunstenaars. Hun creaties worden op T-shirts gedrukt en verkocht. Zo wil D.A.S jonge kunstenaars ondersteunen.