Er was heel wat te doen vandaag rond de schorsing van Beerschot Wilrijk-speler Alex Maes. Want het bestuur van Beerschot Wilrijk heeft er nog alles aan gedaan om Maes morgen toch te kunnen laten meespelen. Maes pakte in de heenmatch een rode kaart. Daar kreeg ie van de bond een schorsing van 2 wedstrijden voor. Beerschot Wilrijk ging in beroep en de straf werd herleid tot 1 match. En dus zou Maes nog altijd geschorst zijn morgen. Maar de club ging nog een stapje verder en vond een procedurefout. Dan zou de zaak opnieuw moeten behandeld worden, vandaag, morgen of zelfs pas volgende week. En wie weet kan Maes dan toch meespelen.