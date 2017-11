Human Interest VIDEO Delphine Boël : "Je beslist zelf om gelukkig te zijn"

embed

Delphine Boël is neergestreken in Antwerpen. De vermeende buitenechtelijke dochter van koning Albert toont bij WM GalleryObsessed with love, zo heet de nieuwe tentoonstelling van Delphine Boel. De kunstenares heeft een ommezwaai gemaakt en brengt deze keer kunst over liefde.