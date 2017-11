Nieuws VIDEO Deradiant wil meer erkenning en ondersteuning overheid

In ons land zitten zo'n 500 geradicaliseerden in de gevangenis. Om die bij hun vrijlating op een verantwoorde manier terug te laten keren naar de maatschappij, zijn er een aantal deradicaliseringsprogramma's. Eén ervan is Deradiant, dat er eind maart kwam op initiatief van onder andere strafpleiter Walter Damen en Koen Metsu, voorzitter van de Terreurcommissie. En het lijkt te werken: 11 jongeren werden al op het goede pad geholpen. Deradiant hoopt nu op steun van de overheid.