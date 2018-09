VIDEO Derde keer op rij bijzitter in een stembureau

Wie tussen de 25 en de 35 jaar oud is, heeft de afgelopen dagen misschien wel een oproepbrief gekregen om als bijzitter te gaan zetelen in een stembureau. Ook Liesbet De Meyer uit Borgerhout kreeg zo'n oproep, en dit voor de derde keer op rij al. Ze wil met plezier haar democratische plicht vervullen, maar drie opeenvolgende verkiezingen vindt Liesbet toch iets te veel van het goede. Volgens de voorzitter van het hoofdbureau zijn er geen gegevens beschikbaar om te achterhalen of iemand in het verleden al bijzitter is geweest.