Media en Cultuur VIDEO deSingel pakt uit met speciale klankchoreografie

Volgende week woensdag gaat Bin Frei in première in de Singel. Dat is een opmerkelijke voorstelling met rookmachines, speciale belichting en zelfs een opera-zangeres. Iets buiten het alledaagse dus. De bezieler is de Antwerpenaar Roman Hiele. Hij is componist en producer van elektronische muziek. Vandaag kregen we al een voorsmaakje van de voorstelling.