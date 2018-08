Straatverlichting als een nieuw wapen tegen overlast en amokmakers. Dat testen ze momenteel in Antwerpen uit. Op de Sint-Andriesplaats zijn lichten gehangen met sensoren aan. Als er 's nachts teveel lawaai is, gaan de lampen oplichten in een fel wit licht. Als afschrikkingsmiddel. Het is een experiment in het kader van Smart City, om nieuwe technologieën toe te passen in ons straatbeeld.