Twee gewapende mannen probeerden vanochtend de fabriek van Umicore in Hoboken te overvallen. Ze waren wellicht op zoek naar edelmetalen die er verwerkt worden. De twee bedreigden een bewaker met een vuurwapen, en namen dan zonder buit de vlucht. Hun vluchtwagen werd later uitgebrand teruggevonden in Hemiksem. De bewakingsagent kreeg klappen, maar raakte niet gewond. Politie en het parket zijn een onderzoek gestart.