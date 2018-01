Nieuws VIDEO "Die 'n dief die nijp ik dood"

Een opmerkelijke diefstal dan nog in Merksem. Want daar zijn dieven aan de haal gegaan met tientallen vogeltjes. Vijftig in totaal. En dat dan nog wel aan de volkstuintjes. Tonny, eigenaar van de vogeltjes, heeft er al jaren een volière. En hij is er het hart van in.