VIDEO "Die wilden verstaan maar een taal"

In de stationshal van Antwerpen-Centraal was vandaag de Comics Twist voor het eerst open. Geen boekhandel of hippe koffiezaak, maar wel een ... glijbaan. En niet zo maar één: de Comics Twist is de hoogste indoor glijbaan ter wereld, een primeur voor Antwerpen dus. Een select groepje liefhebbers mocht de glijbaan deze ochtend al keuren, de officiële opening is gepland voor volgende week.