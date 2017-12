Nieuws VIDEO Dinoliefhebber reconstrueert Ben, een PLATEO-SAURSUS

Hij is bijna 7 meter lang en 210 miljoen jaar oud. Plateo-saurus Ben is een authentiek dinosaurusskelet dat bestaat uit ruim 200 fossiel beenderen. Vanaf dit weekend is Ben te zien in het museum voor natuurwetenschappen in Brussel. Dinosauruskenner Victor Calle uit Zoersel heeft twee jaar lang samen met een team gewerkt aan de reconstructie van het skelet.