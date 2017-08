Onderwijs VIDEO Directie en personeel Veltwijck school leggen zelf speelplaats aan

Het schooljaar is dan nog wel niet begonnen. In veel scholen zijn ze wel al volop in de weer. In basisschool Veltwijck in Ekeren zijn de leerkrachten en de directie volop in de weer met het aanleggen van de nieuwe speelplaats. Voor hen is de vakantie duidelijk al achter de rug.