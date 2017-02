VIDEO Discussie vergoedingen : het hangt er vanaf hoe je het bekijkt

Er is nog altijd geen spoor van een man van 33 uit Antwerpen die nu al vijf maanden vermist is. Raheel Munir is van Pakistaanse origine en verdween in september nadat hij z'n huis verliet in de buurt van de Brouwersvliet. Z'n familie vraagt dat de verdwijning verder onderzocht wordt, want ze hebben nog altijd geen antwoorden op de vele vragen over wat er met de man gebeurd is.