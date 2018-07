VIDEO "Dit is onbeleefd, onbeschoft en a-sociaal"

Vanaf nu kunnen politie en parkeerwachters in Antwerpen het misbruik van een parkeerkaart voor personen met een handicap meteen opsporen. Ze zijn nu in het bezit van een applicatie waarmee ze een kaart achter de ruit van een auto kunnen scannen en meteen weten of die geldig is. Er zijn in ons land een kwart miljoen vervallen gehandicaptenkaarten in omloop en daar zijn de valse of misbruikte kaarten niet eens bijgeteld.