VIDEO DIVA, een nieuw toeristisch trekpleister voor de stad

De vermoorde verpleegster Christine Lenaerts voelde zich in de steek gelaten door de directie van de gevangenis in de Begijnenstraat, waar ze werkte. Eén dag voor ze verdween, postte ze op Facebook nog een noodkreet. Ze werd met de dood bedreigd omdat ze een gedetineerde op de vlucht wou helpen. Ze was bang en niemand kon of wou haar helpen.