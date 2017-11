Media en Cultuur VIDEO Docu 'Displaced' : nergens (beter dan) thuis

embed

In Leipzig is zopas de documentaire 'Displaced' van de Antwerpse filmmaker Volkan Üce in première gegaan. De film gaat over vier Turkse Belgen en Nederlanders die zich in de Lage Landen tweederangsburgers voelen, en hun geluk dan maar beproeven in de Turkse hoofdstad Istanbul. Maar ook daar voelen ze zich niet aanvaard. De film oogst internationale belangstelling, en wordt nu zondag uitgezonden op Canvas.