VIDEO Dodelijk ongeval Noorderlaan : chauffeur reed 193 km/u

Goed nieuws voor de foorkramers en de bezoekers van de Sinksenfoor. Want sinds vandaag is de Noordersingel tussen de Schijnpoortweg en de Turnhoutsepoort volledig afgewerkt.De werken duurden net iets meer dan een jaar. De Noordersingel is aangelegd naar het evenbeeld van de zuidelijke Singel, met even veel rijstroken en een afgescheiden fietspad. Daarnaast zijn er ook al voorbereidingen getroffen met het oog op de werken aan de Oosterweelverbinding.