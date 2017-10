Nieuws VIDEO Doden herdenken in een pop-up kapel

Het is volgende week pas Allerheiligen, maar in het Mater Dei-instituut in Brasschaat zijn ze er deze week al mee bezig. En dat met een heuse pop-upkapel op de speelplaats. In die houten kapel branden alle leerlingen deze week een kaarsje, voor iemand die verloren hebben.