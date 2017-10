Justitie VIDEO Doodrijder veroordeeld, familie slachtoffers reageert opgelucht

embed

3 jaar cel effectief. Dat is de straf die de bestuurder krijgt die 2 jaar geleden een koppel doodreed op de Noorderlaan. De man reed 193 kilometer per uur op een plaats waar je maar 70 mag rijden. De verdediging voerde nog aan dat het koppel geen voorrang van rechts gegeven zou hebben, maar aan dergelijke snelheid is dat niet van tel, sprak de politierechter.