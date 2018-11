Formateur Bart De Wever (N-VA) laat eindelijk in zijn kaarten kijken. Hij wil met sp.a en Open Vld een nieuw stadsbestuur voor de komende zes jaar gaan vormen. De formele gesprekken worden dinsdagmiddag opgestart. Dat laat De Wever in een schriftelijke mededeling weten. Exit Kris Peeters De CD&V van Kris Peeters valt dus af. “De uittredende Zweedse coalitie is te krap om voldoende daadkracht te hebben en representatief te zijn”, stelt De Wever in zijn tekst. “Sp.a stelt zich kritisch op maar is bereid om de onderhandelingen een eerlijke kans te geven”, aldus de formateur. “Ik heb eveneens een wederzijds vertrouwen gemerkt tijdens onze gesprekken. Dat was ook bij Open Vld het geval. Groen heeft daarentegen de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid getoond en heeft dit ook ten overvloede bekend gemaakt.” Bourgondisch verbond N-VA, sp.a en Open Vld worden uitgenodigd om de formele onderhandelingen op te starten. “Deze drie partijen bieden de kans om een stabiel en sterk bestuur te vormen”, meldt de burgemeester. Hij besluit: “Op basis van voorstellen met betrekking tot de financiële toestand en op basis van formatieteksten per beleidsdomein zullen deze drie partijen pogen om tot een – naar de kleuren van de vlag – Bourgondische coalitie te komen. De volgende weken zal ik daar samen met hen discreet aan werken.” De gesprekken worden dinsdagmiddag opgestart. ATV blijft alles uiteraard op de voet volgen. Meer info in onze komende uitzendingen van Het Nieuws.