Nieuws VIDEO Drie keer klikken voor seks met een onbekende

embed

Er is een nieuwe datingpgina opgedoken waar je met drie keer klikken seks kan hebben met een onbekende. De pagina is bedoeld voor studenten van de Universiteit van Antwerpen. Je klikt simpelweg je geslacht aan, je seksuele voorkeur en of je seks wil hebben met condoom of niet. Het is vooral de laatste vraag die op kritiek stuit.