Telecomoperator Proximus is zwaar op de vingers getikt door de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen. Het is een Antwerps zakenman die zeven jaar lang een procedureslag hield tegen Proximus en de zaak ook won. Hij wil andere klanten nu waarschuwen. Want Proximus is onder andere schuldig aan valsheid in geschrifte en foute en onduidelijke facturatie. Het bedrijf moet de zakenman een schadevergoeding betalen.