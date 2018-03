De dag beginnen met het oprapen van vuilnis in de natuur. Zo'n 140 vrijwilligers deden het, ondanks de nog erg frisse temperaturen deze ochtend. Ze wilden de Galgenschoor, het natuurgebied in de haven, weer proper maken. Want die wordt in de winter overspoeld door onder andere afval van passerende schepen. En hoewel het door de sneeuw een beetje zoeken was naar dat afval, werd er toch zo'n 3 ton vuiligheid opgeruimd.