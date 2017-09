Nieuws VIDEO Dries Van Noten wereldberoemd mode-icoon

De bekende topontwerper Dries Van Noten heeft vandaag zijn boek '1-100' voorgesteld, en dat ging gepaard met een signeersessie bij Copyright Bookshop in de Nationalestraat. Het is de eerste keer dat Van Noten een signeersessie houdt in België. Met winkels in Antwerpen, Parijs, Tokio en Osaka behoort Van Noten tot één van de meest succesvolle ontwerpers.