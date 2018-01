Gezondheid VIDEO Droge ogen : ziekte van de toekomst

embed

Steeds meer mensen hebben last van droge ogen. Dat komt onder meer omdat we alsmaar meer voor computer, tablet en televisieschermen zitten. Wetenschappers van de universiteit Antwerpen gaan nu op zoek naar nieuwe behandelingen voor de aandoening. Want dit is de ziekte van de toekomst.