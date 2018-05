VIDEO Dronken bestuurder ramt winkel

Antwerpen heeft er een nieuwe concert-locatie bij in het hartje van de stad. In Mercado, het voormalig postkantoor op de Groenplaats dat nadien tot foodcourt werd omgevormd, stelde Arsenal gisteren zijn nieuwe plaat voor. Na twee jaar stilte staat de bekende funky danceband nu in een andere gedaante op het podium. Met een bezetting van liefst tien groepsleden, maar nog altijd met dezelfde bezieling. Vierhonderd gelukkigen kregen in Mercado songs uit het gloednieuwe In the Rush of Shaking Shoulders te horen. En uiteraard enkele klassiekers van Arsenal, die iedereen aan het dansen brachten. Ook de klank zat alvast goed in het nieuwe Mercado. Arsenal speelt deze zomer op Rock Werchter, en staat in december opnieuw in Antwerpen, in de Lotto Arena.