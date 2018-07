Goed nieuws uit de nieuwe Mensapenvallei in ZOO Antwerpen: vrouwtjesgorilla Mayani is zwanger. De ZOO neemt zo actief deel aan het kweekprogramma voor deze bedreigde gorilla’s. Het is nog maar sinds vorig jaar dat de gorilla’s hun intrek namen in hun vernieuwde Mensapenvallei en dat Mayani de groep kwam versterken.