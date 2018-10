Fouad Bélkacem is geen Belg meer. Het Hof van Beroep heeft vanmorgen beslist dat hij de Belgische nationaliteit kwijt speelt. Bélkacem was jarenlang de leider van Sharia4Belgium. Zijn advocate betreurt de uitspraak maar had wel verwacht dat Bélkacem als voorbeeld moest dienen. Mogelijk wordt hij nu uitgewezen naar Marokko. Volgens zijn advocate toont hij berouw over z'n daden.