De Rode Duivelsgekte zal vanavond met de match tegen Engeland weer in alle hevigheid losbarsten. Zwart geel rode vlaggen, sjaals en wat voor attributen dan ook zullen weer bovengehaald worden. In het ziekenhuis van Reet hebben ze ook aan de minder gelukkige mensen gedacht om mee te gaan in die hype. Want wie iets breekt, die kan daar een tricolore gips krijgen. Niet wit maar wel zwart geel rood dus.