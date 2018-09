Vandalen hebben vannacht één van de kunstwerken vernield van het 3D-Street-festival "Tizarte". Ze kieperden volle verfpotten over het hele schilderij. Het werk valt daardoor totaal niet meer te redden. De Italiaanse kunstenares Vera Bugatti reageerde geschokt. Ze was al twee dagen aan het werk en had nog twee dagen te gaan om het schilderij af te krijgen voor de start van het festival. Met haar kunst wil Bugatti het probleem aankaarten van plastic in de oceanen. Ze keert nu terug naar Italië met een triest gevoel.