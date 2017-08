Sport VIDEO Eddy Snelders : Dit is de verdienste van Laszlo Bölöni

Volgens Antwerps voetbal-analist Eddy Snelders is de chemie tussen trainer Bölöni en zijn spelersgroep het geheim van de Antwerp-successen. Hij hoopt en verwacht een zorgeloos seizoen voor de Great Old, en oppert voorzichtig dat er misschien zelfs méér inzit. Hij verwees in ons middagnieuws naar het verhaal van Leicester, dat in Engeland uit het niets... kampioen werd.