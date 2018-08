VIDEO Edegem krijgt subsidie om 'slimmer' te worden

Edegem krijgt als smart city zo'n 200.000 euro van Vlaams minister van Innovatie en Edegemnaar Philippe Muyters. De gemeente zal met dit geld haar project rond het slim beheer van het openbaar domein uitwerken. In totaal besteedt de minister zo'n 3,5 miljoen euro, aan 21 verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen. De verschillende projecten hiervoor kunnen bijvoorbeeld gaan over slim parkeren of efficiënt energieverbruik. Edegem zal vooral de nadruk leggen op haar openbaar domein.