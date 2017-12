Waar is Maria? Die vraag houdt Vremde al bezig van maandagochtend. Want toen verdween Maria ineens. Maria, we hebben het uiteraard over de vrouw van Jozef, de mama van Jezus. Het Maria-beeld in de kerststal dus. Maar iemand moet dat beeld hebben meegenomen. En dus zat Jozef er alleen. En hoopte heel Vremde op een mirakel. De terugkeer van Maria.