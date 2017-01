Human Interest VIDEO: Een 90-jarige met gevoel voor ritme

De negentigjarige danseres Bertje, doet al dertig jaar lang aan line-dancing. De kranige vrouw heeft nog een fantastische conditie en gaat wekelijks dansen in het dienstencentrum in Schilde. Daar volgt ze de dansinitiatie die door de Seniorenraad van Schilde georganiseerd wordt. Bij linedance wordt in een grote groep in lijnen gedanst om zo een mooi geheel te vormen. Een goed gevoel voor ritme mag dan zeker niet ontbreken.