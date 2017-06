Gezondheid VIDEO Eén adres voor alle hulp- en zorgvragen

In Zoersel kan je voortaan op één adres terecht met alle hulp- en zorgvragen. De gloednieuwe medische onthaaldienst heet GBO en staat voor 'geïntegreerd breed onthaal'.Bedoeling van het nieuwe initiatief is dat iedereen op een laagdrempelige manier de weg naar de juiste zorg of hulp vindt.